البحرين تفند مزاعم قطر باختراق مجالها الجوي من قبل طائرات عسكرية تابعة للإمارات

واس(صدى):

فندت مملكة البحرين مزاعم دولة قطر المتضمنة في مذكرتها الموجهة لمجلس الأمن التي ادعت فيها اختراق مجالها الجوي من قبل طائرات عسكرية تابعة للإمارات العربية المتحدة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين أن بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك قامت بتسليم رد مملكة البحرين على الادعاءات القطرية موثقًا بالأدلة والبراهين الدامغة التي تؤكد عدم حدوث أي اختراق من قبل الطائرات التابعة للإمارات العربية المتحدة للأجواء القطرية، والتزامها بالتحليق في الأجواء التي تديرها مملكة البحرين فقط.

وأضافت أن البعثة أوردت تقريراً حول خط سير رحلات الطائرات الإماراتية التي تدعي قطر أنها اخترقت مجالها الجوي ويثبت التقرير من خلال تتبع مسار الرحلات ابتعاد الطائرات الإماراتية عن المجال الجوي القطري وأن قطر هي من قامت بمخالفة القانون الدولي عندما اعترضت رحلات الطائرات الإماراتية فيما يعكس تصعيدًا غير مسؤول وغير مبرر من جانب قطر.

وتطالب مملكة البحرين دولة قطر باحترام القانون الدولي والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم تكرار مثل هذه الأعمال المرفوضة التي تعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتهدد الأمن والسلم الدوليين.