بالصور.. العميد المطرودي يفتتح قصره بالشماسية

سعيد العجل(صدى):

على شرف الشيخ صالح بن محمد المطرودي ( الوزير ) أقام نجله العميد أحمد بن صالح المطرودي حفل غداء وذلك بمناسبة تدشين قصره الجديد بمحافظة الشماسية والذي يعتبر معلماً حضارياً من معالم المنطقة .

وشرف الحفل سعادة محافظ الشماسية الأستاذ فهد راضي الراضي وسعادة محافظ قلوة الأستاذ عبدالله الحربي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من أعيان المنطقة ومن خارجها.