بالصور.. العميد المطرودي يفتتح قصره بالشماسية
على شرف الشيخ صالح بن محمد المطرودي ( الوزير ) أقام نجله العميد أحمد بن صالح المطرودي حفل غداء وذلك بمناسبة تدشين قصره الجديد بمحافظة الشماسية والذي يعتبر معلماً حضارياً من معالم المنطقة .
وشرف الحفل سعادة محافظ الشماسية الأستاذ فهد راضي الراضي وسعادة محافظ قلوة الأستاذ عبدالله الحربي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من أعيان المنطقة ومن خارجها.
ابوباسم[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 56 دقيقة
ماشاءالله الشيخ صالح المطرودي صاحب جمايل للمحافظه بيًض الله وجهك ياشيخ صالح