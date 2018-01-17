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بالصور.. العميد المطرودي يفتتح قصره بالشماسية

بالصور.. العميد المطرودي يفتتح قصره بالشماسية
سعيد العجل(صدى):

على شرف الشيخ صالح بن محمد المطرودي ( الوزير ) أقام نجله العميد أحمد بن صالح المطرودي حفل غداء وذلك بمناسبة تدشين قصره الجديد بمحافظة الشماسية والذي يعتبر معلماً حضارياً من معالم المنطقة .

وشرف الحفل سعادة محافظ الشماسية الأستاذ فهد راضي الراضي وسعادة محافظ قلوة الأستاذ عبدالله الحربي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من أعيان المنطقة ومن خارجها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 56 دقيقة

ماشاءالله الشيخ صالح المطرودي صاحب جمايل للمحافظه بيًض الله وجهك ياشيخ صالح

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