بعد تصرفه الخاطىء.. الأهلي يوقف قائد فريق درجة الشباب

ماجد الأشرم(صدى):

أصدرت إدارة مركز الأمير عبد الله الفيصل لقطاع الناشئين والشباب والأولمبي بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، قرارًا بإيقاف قائد فريق درجة الشباب لكرة القدم اللاعب هاني الصبياني مباراتين رسميتين.

جاء ذلك بعد عقوبة الطرد التي تلقاها اللاعب خلال مواجهة الهلال يوم أمس الثلاثاء في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري الشباب لأندية الدرجة الممتازة، إلى جانب حسم ١٠٠% من مكافأة تدريب اللاعب الشهرية.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي المشرف العام على الفئات السنية، محمد الحارثي، أن القرار جاء بناء على اللوائح والأنظمة الخاصة باللاعبين في الفئات السنية بالنادي.

وأضاف ” الحارثي ” ، اللاعب تصرف بشكل خاطئ ونرفض في الأهلي أي سلوك بعيد عن الروح الرياضية وأجواء المنافسة، متابعًا نسعى دوما في مركز الأمير عبد الله الفيصل لقطاع الناشئين والشباب والأولمبي إلى غرس قيم ومبادئ الروح الرياضية والالتزام التام بكافة اللوائح.

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