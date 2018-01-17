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جدول ترتيب فرق دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى

جدول ترتيب فرق دوري الأمير فيصل بن فهد للدرجة الأولى
طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات اليوم للجولة السابعة عشر من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى ، بفوز الكوكب على نجران بهدف واحد مقابل لا شئ ، وهزيمة الوحدة للطائي بثنائية نظيفة ، والتعادل الإيجابي بين هجر والنجوم بهدف لكل فريق .

وتمكن الكوكب من رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس ، فيما يحتل نجران المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة ، فيما يصل هجر إلى المركز الثامن بـ 22 نقطة ، ليحصد النجوم 16 نقطة في رصيده بالمركز الـ 14 .

فيما عزز الوحدة مركزه في الصدارة بعد الفوز اليوم برصيد 37 نقطة ، وبرصيد 28 نقطة يحتل الطائي المركز الثالث .

 

 


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