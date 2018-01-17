فهد المطوع ينفي رحيل شيكابالا عن الرائد

ماجد محمد(صدى):

ترددت مؤخرًا بعد الأنباء عن رحيل المصري محمود عبد الرازق ” شيكابالا ” ، عن نادي الرائد الذي بدورة نفي كل ما تردد في الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال فهد المطوع رئيس نادي الرائد، إن المحترف المصري سيبقى في صفوف الرائد حتى انتهاء عقده بنهاية الموسم الكروي الحالي، مؤكدًا أن كل ما يتردد حول تلقي شيكابالا عروضًا احترافية ليرحل بموجبها عن الرائد في ” ميركاتو الشتاء ” الحالي؛ غير صحيح.

وتابع المطوع، ” إنه حتى لو تلقى اللاعب عروضًا جدية، فإن الرائد لن يقبلها، ولن يوافق على رحيله ” ، مضيفًا خلال تصريحات صحفية ” شيكابالا ولدنا ولن نفرط فيه ” .

وكان ” شيكابالا ” البالغ من العمر 31 عامًا، قد انضم إلى الرائد مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك المصري لمدة موسم واحد.