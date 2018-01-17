مصر: الحكم على 50 متهمًا في قضية اغتيال ضابط أمن

القاهرة(صدى):

أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما بحق أكثر من 50 متهمًا في قضية اغتيال ضابط الأمن المصري، العقيد وائل طاحون.

وحكمت المحكمة بالإعدام على 8 أشخاص من عناصر جماعة ” الإخوان المسلمين ” ، 4 منهم غيابيًا. والمحكومين بالإعدام هم محمد بهي الدين وخالد صلاح الدين وأسامة عبدالله محمد ومحمود محمد سعيد وجاد محمد جاد وحسام الصغير وعلاء علي علي والحسيني محمد صبري.

وتضم قائمة المتهمين رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الداعية يوسف القرضاوي، ومفتي ” الإخوان ” عبد الرحمن البر، والعضو في مكتب الإرشاد محمود غزلان.