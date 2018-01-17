عودة كارلوس إدواردو للملاعب مطلع أبريل المقبل

ماجد محمد(صدى):

أعلن الجهاز الطبي بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، عودة البرازيلي كارلوس إدواردو، للملاعب بالجري، مع بداية شهر أبريل المقبل، وفقا لتقارير حالة اللاعب التي وصلت من البرازيل.

وكان كارلوس إدواردو تعرض للإصابة خلال مباراة ذهاب نهائي دورى أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني التي أقيمت في الثامن عشر من نوفمبر الماضي، بالرياض، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وحاول استكمال المباراة متحاملاً على إصابته، إلا أنه لم يستطع ذلك، وخرج بديلاً في الدقيقة 18 متأثراً بالإصابة.