بالصور.. ” التجارة ” تضبط منشآت تمتنع عن وضع السعر على السلع بالدمام

نايف السالم(صدى):

تمكنت وزارة التجارة من مواصلة جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية لضبط المخالفات ، اليوم الأربعاء .

وأسفرت الجولة الرقابية اليوم عن ضبط منشأة مخالفة بالدمام ، لعدم صحة الإعلانات الترويجية الخاصة بها ولعدم وجود بطاقة سعر على السلع .