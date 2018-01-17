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بالصور.. ” التجارة ” تضبط منشآت تمتنع عن وضع السعر على السلع بالدمام

بالصور.. ” التجارة ” تضبط منشآت تمتنع عن وضع السعر على السلع بالدمام
نايف السالم(صدى):

تمكنت وزارة التجارة من مواصلة جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية لضبط المخالفات ، اليوم الأربعاء .

وأسفرت الجولة الرقابية اليوم عن ضبط منشأة مخالفة بالدمام ، لعدم صحة الإعلانات الترويجية الخاصة بها ولعدم وجود بطاقة سعر على السلع .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 2 ساعتين

كفوااا.. واصلوا
… بطاقة السعر غايه بالأهمية لمنع الغش برفع السعر

[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكسترا مشاكله كثيررره معقوله دوبهم يعرفو انهم مصابين؟!!!!😏

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