بالصور.. ” التجارة ” تضبط منشآت تمتنع عن وضع السعر على السلع بالدمام
تمكنت وزارة التجارة من مواصلة جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية لضبط المخالفات ، اليوم الأربعاء .
وأسفرت الجولة الرقابية اليوم عن ضبط منشأة مخالفة بالدمام ، لعدم صحة الإعلانات الترويجية الخاصة بها ولعدم وجود بطاقة سعر على السلع .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفوااا.. واصلوا
… بطاقة السعر غايه بالأهمية لمنع الغش برفع السعر
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكسترا مشاكله كثيررره معقوله دوبهم يعرفو انهم مصابين؟!!!!😏
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2246 ] نشر منذ 2 ساعتين
نصابين** تصحيح😌