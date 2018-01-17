خاتمي: المظاهرات الإيرانية تعبر عن رأي الشعب في وضع البلاد السيء

طهران(صدى):

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، إن مظاهرات الشعب كانت للتعبير عن آرائهم في الوضع السيء التي تعيشها البلاد، مطالبًا النظام بتحقيق مطالبهم وعدم ممارسة أساليب الإهانة والقمع.

وكانت المظاهرات في إيران، قد جاءت ضد السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني إلى عدة مناطق، واعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين، في حين دخلت واشنطن على خط الاحتجاجات، وطالبت بدعم دولي للشعب الإيراني.

كما أكدت الإدارة الأمريكية دعمها ” حق الشعب الإيراني في التعبير عن نفسه بطرق سلمية ” ، وأصدر المكتب الإعلامي للبيت الأبيض بيانًا قال فيه إن ” من حق الشعب الإيراني بأن يُسمع صوته ” ، داعيًا “جميع الأطراف إلى حماية حق التعبير بطرق سلمية، وتجنب كل تصرف من شأنه وضع قيود على هذا الحق ” .