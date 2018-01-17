الأمانة العامة تحتضن اجتماع سفراء مجموعة الدول الـ 19 الداعمة لليمن

فهمي محمد(صدى):

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأربعاء، اجتماعًا لسفراء مجموعة الدول الـ 19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد ، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.

واستعرض المبعوث الأممي خلال الاجتماع آخر التطورات السياسية التي تشهدها الجمهورية اليمنية.

وخلال الاجتماع أكد السفراء على دعم جهود المبعوث الأممي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.