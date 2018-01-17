” الاتصالات السعودية ” تعلن وظائف شاغرة لفروع الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال ، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم في عددٍ من التخصصات ، مع اشتراط وجود خبرات سابقة ؛ للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض .

وأشارت الشركة، إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى :

– أخصائي الشؤون التنظيمية: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة الاتصالات، الهندسة الكهربائية، علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي التخطيط المالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية.

– مصمم أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات).

– رئيس مهندسين تخطيط الشبكة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات).

– مدير البرنامج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

ولفتت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ، بدءاً من تاريخ 17يناير 2018م ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير الجاري ، وللتقديم ومعرفة شروط وتفاصيل الوظائف المعلنة يرجى الدخول ( هنا ) .