شاهد.. مقتل الطفلة ” أسماء ” بعد تعرضها للاغتصاب في باكستان

إسلام آباد(صدى):

قتلت الطفلة ” أسماء ” 3 سنوات، في حادث تشمأذ منه الأنفس في باكستان بعد تعرضها للاغتصاب ، والعثور على جثتها في مدينة مردان.

وأظهر مقطع الفيديو، جثة ” أسماء ” تحملها أسرتها، وكانت أبلغت الأسرة الشرطة عن فقد الطفلة، السبت، أثناء لعبها أمام منزلها، وعثر على الجثة ملقاة في حقل، مساء الأحد.

وتأتي الجريمة البشعة فيما لا يزال الرأي العام الباكستاني يعاني من تداعيات جريمة قتل واغتصاب زينب الأنصاري، 7 سنوات، والتي عثر على جثتها، الثلاثاء قبل الماضي، في مدينة قصور بولاية البنجاب، ولا يزال قاتلها طليقا وتطارده الشرطة بعد أن ثبت تورطه في 8 جرائم قتل و اغتصاب لفتيات صغيرات في الفترة منذ عام 2015 وحتى الآن بمدينة قصور.