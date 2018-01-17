شاهد.. مقتل الطفلة ” أسماء ” بعد تعرضها للاغتصاب في باكستان
قتلت الطفلة ” أسماء ” 3 سنوات، في حادث تشمأذ منه الأنفس في باكستان بعد تعرضها للاغتصاب ، والعثور على جثتها في مدينة مردان.
وأظهر مقطع الفيديو، جثة ” أسماء ” تحملها أسرتها، وكانت أبلغت الأسرة الشرطة عن فقد الطفلة، السبت، أثناء لعبها أمام منزلها، وعثر على الجثة ملقاة في حقل، مساء الأحد.
وتأتي الجريمة البشعة فيما لا يزال الرأي العام الباكستاني يعاني من تداعيات جريمة قتل واغتصاب زينب الأنصاري، 7 سنوات، والتي عثر على جثتها، الثلاثاء قبل الماضي، في مدينة قصور بولاية البنجاب، ولا يزال قاتلها طليقا وتطارده الشرطة بعد أن ثبت تورطه في 8 جرائم قتل و اغتصاب لفتيات صغيرات في الفترة منذ عام 2015 وحتى الآن بمدينة قصور.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6848 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله .
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لاحول ولا قوة إلا بالله .
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حسبي الله علاه عسـاه في نار جهنم خالِداً مُخَلَداً إن شاء الله .
بنت النور[ عدد التعليقات: 819 ] نشر منذ 1 ساعة
وه ياربي وش بلاهم 💔حسبي الله عليه ونعم الوكيل ولاحول ولاقوه الا بالله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8017 ] نشر منذ 43 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بالله
معلمة[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 34 دقيقة
حسبي الله عليه ونعم الوكيل
ماجد[ عدد التعليقات: 1358 ] نشر منذ 10 دقائق
حسبها الله ونعم الوكيل