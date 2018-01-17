الإعلام تضبط مقيماً يفك شفرات القنوات ويبيعها باشتراك شهري

عادل الحربي (صدى):

ضبطت فرق الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالإعلام الداخلي بوزارة الثقافة والإعلام ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش، مقيم يقوم بفك شفرات القنوات الفضائية لبيعها على جيرانه باشتراك شهري.

وقامت الفرق بمداهمة غرفة وافد بنجلاديشي الجنسية بعمارة سكنية للعزاب بحي البطحاء يوم الأثنين الموافق ١٤٣٩/٤/٢٨ يزاول نشاط مخالف لنظام حماية حقوق المؤلف وهو فك شفرات قنوات فضائية وجعلها على شكل باقات وباشتراك لغرف العمارة والعمائر المجاورة بقيمة تتراوح ٣٠ – ٥٠ ريال والتوزيع يكون عبر تمرير تلك الكيبلات من اعلي البنايات المجاوره حتي تصل الي ابعد نقطة ويقوم بدعم وتقوية البث من خلال اجهزة متخصصة في دعم وتقوية الارسال لتلك النقاط.