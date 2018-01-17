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توجيه من ” الإذاعة والتلفزيون ” بإيقاف المتعاونين داخل وخارج الهيئة

توجيه من ” الإذاعة والتلفزيون ” بإيقاف المتعاونين داخل وخارج الهيئة
أماني الغامدي(صدى):

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بإيقاف المتعاونين من داخل الهيئة وخارجها اعتبارًا من غدًا الخميس .

ومن جانبه ، وجه مدير عام الإنتاج والبرامج المكلف فهد بن سعد الشليل ، خطابًا للمتعاونين مع الإدارة العامة للإنتاج والبرامج بالهيئة ، ليشكرهم خلاله على ما قدموه خلال تعاونهم في الفترة الماضية ، موضحًا انه سيتم استقطاب عدد من الكفاءات خلال الفترة المقبلة .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2645 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما اقول الا حسبي الله و نعم الوكيل قطع الاعناق و لا قطع الارزاق

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