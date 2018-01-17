مصرع طالب مصري في لجنة الاختبارات

القاهرة(صدى):

ألقى طالب مصري، مصرعه اليوم الأربعاء، إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية أثناء أداء اختبارات الشهادة الإعدادية في إحدى مدن دلتا مصر.

وعلى الفور، تم نقل الطالب للمستشفى في محاولة لإنقاذه، لكن دون جدوى.

من جانبها، باشرت الجهات المختصة الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.