مسجد الغمامة يخلد السيرة النبوية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

يحرص زوار منطقة المدينة المنورة على زيارة مسجد الغمامة الواقع على بعد 500 متر من الناحية الجنوبية الغربية من المسجد النبوي، والصلاة فيه، حيث يعد أحد أبرز الأماكن الدينية التي شهدت معالمه لمحات من حياة النبوة.

وبعد أداء الصلاة في المسجد يشاهد المصلون ما يحويه مسجد الغمامة من موروث حضاري قديم ومعالم ارتبطت بسيرة نبي الرحمة والهدى عليه أفضل الصلاة والسلام ، فقد كان آخر المواضع التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد, وسمي بالغمامة لما يقال من أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاته.

ويتألف مسجد الغمامة الذي بني في ولاية عمر بن عبدالعزيز على المدينة المنورة وشهد بعدها عدة إصلاحات وأعمال بناء متتابعة على مدى العصور اللاحقة كما يحظى المسجد حالياً بالاهتمام والعناية والحفاظ على طرازه المعماري أسوة بالأماكن الدينية والمعالم التاريخية التي تزخر بها طيبة الطيبة، من جزأين المدخل وصالة الصلاة فالمدخل مستطيل ويبلغ طوله 26 مترًا، وعرضه أربعة أمتار, ويعلو سقف المدخل خمس قباب محمولة على عقود مدببة أعلاها القبة الوسطى.