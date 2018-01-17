بالصور.. احتراق مركبتين لموظف بالقطاع الأمني في جدة

نايف السالم(صدى):

نشب حريق في مركبتان، يمتلكهما مواطن يعمل في أحد القطاعات الأمنية بمحافظة جدة، فجر يوم أمس.

وكانت المركبتان وهما من نوع ” فور اكسبدشن 2012 ، و فيقو فورد 2011 ” ، واقفتين عند منزل صاحبهما ” محمد الشهراني ” في حي النعيم بجدة ، والذي تفاجأ باحتراقها قبل صلاة فجر يوم أمسٍ الأول ، حينها قدم بلاغه للجهات الأمنية وتحديدًا لمركز شرطة السلامة والتي تولت مُتابعة القضية .

وطالب المواطن المُتضرر بالعمل على البحث عن الجناة، مؤكدًا بانه شاهد شخص قريبًا منها وقت احتراقها وأنَ قدمه ربما تأثرت من ذلك الحريق ، نافيًا أن يكون بينه وبين أحد أي عداء ، وواثقًا بقدرات الأمن في الوصول للمُتسبب.