الارصاد: ضباب وغبار يعيق الرؤية بالرياض والقصيم غدا

سالم المطيري(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، المواطنين من أن طقس الغد الخميس، يسوده نشاط في الرياح السطيحة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم والرياض، حتى تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه السماء ستكون غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات عسير ،الباحة والطائف.