وظائف شاغرة للرجال بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، 27 وظيفة أكاديمية وصحية وإدارية شاغرة للرجال ، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات ؛ للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض .

وأشارت الجامعة إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مساعد أول طبيب أسنان.

2- مساعد ثان طبيب أسنان.

3- فني أشعة أسنان.

4- أستاذ مساعد إدارة أنظمة الصحة.

5- أستاذ مساعد القيادة والإدارة.

6- أستاذ مساعد إدارة السياسات الصحية.

7- مشرف عيادة طب الأسنان.

8- منسق مستلزمات المختبرات.

9- منسق مراقبة العدوى.

10- مساعد إداري أول.

11- أمين مختبر المهارات.

12- مراقب مخزون.

13- مساعد وحدة طبية أول.

14- مساعد وحدة طبية ثان.

15- مسؤول شؤون الطلاب ثان.

16- منسق الأقسام الإكلينيكية.

17- مدير مكتب.

18- مشرف التصوير الطبي.

19- مشرف الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية.

20- أستاذ مساعد إدارة نظام الصحة.

21- أستاذ مساعد القيادة والإدارة.

22- أستاذ مساعد سياسة الصحة والإدارة.

23- مشرف خدمات المرضى.

24- فني أول مختبر الأسنان.

25- فني ثان مختبر الأسنان.

26- تقني مختبر الأسنان أول.

27- تقني مختبر الأسنان ثان.

ولفتت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ، بدءاً من اليوم الأربعاء 30 ربيع الثاني 1439هـ ، ويستمر التقديم حتى الجمعة الموافق 30 جمادى الأولى 1439هـ ، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف يرجى الدخول ( هنـــــــــــــا ) .