وظائف شاغرة للرجال بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
أتاحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ، 27 وظيفة أكاديمية وصحية وإدارية شاغرة للرجال ، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات ؛ للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض .
وأشارت الجامعة إلى أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
1- مساعد أول طبيب أسنان.
2- مساعد ثان طبيب أسنان.
3- فني أشعة أسنان.
4- أستاذ مساعد إدارة أنظمة الصحة.
5- أستاذ مساعد القيادة والإدارة.
6- أستاذ مساعد إدارة السياسات الصحية.
7- مشرف عيادة طب الأسنان.
8- منسق مستلزمات المختبرات.
9- منسق مراقبة العدوى.
10- مساعد إداري أول.
11- أمين مختبر المهارات.
12- مراقب مخزون.
13- مساعد وحدة طبية أول.
14- مساعد وحدة طبية ثان.
15- مسؤول شؤون الطلاب ثان.
16- منسق الأقسام الإكلينيكية.
17- مدير مكتب.
18- مشرف التصوير الطبي.
19- مشرف الإمدادات المعقمة الإدارة المركزية.
20- أستاذ مساعد إدارة نظام الصحة.
21- أستاذ مساعد القيادة والإدارة.
22- أستاذ مساعد سياسة الصحة والإدارة.
23- مشرف خدمات المرضى.
24- فني أول مختبر الأسنان.
25- فني ثان مختبر الأسنان.
26- تقني مختبر الأسنان أول.
27- تقني مختبر الأسنان ثان.
ولفتت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ، بدءاً من اليوم الأربعاء 30 ربيع الثاني 1439هـ ، ويستمر التقديم حتى الجمعة الموافق 30 جمادى الأولى 1439هـ ، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف يرجى الدخول ( هنـــــــــــــا ) .
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