مشروع البلد الحرام يعلن فتح باب التوظيف في خدمة ضيوف الرحمن

علي القحطاني (صدى):

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام ممثلاً في برنامج ” شباب مكة في خدمتك ” ، عن فتح باب التوظيف يوم غدٍ الخميس، للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال أنشطة البرنامج لموسمي رمضان والحج لعام 1439هـ ، لمدة شهر من خلال التقديم الإلكتروني لموقع برنامج شباب مكة.

وأوضحت المشروع، أن على الراغبين في التقديم الضغط عبر أيقونة التوظيف (هنــــــــــــا).

يُذكر أن برنامج ” شباب مكة في خدمتك ” ، خدم طيلة 14 عاماً بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية قرابة الـ 10 ملايين حاجّ ومعتمر، بعدد من الأنشطة المختلفة تتمثل في خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بكدي، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن .