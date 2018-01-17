مركز أرامكو الطبي يعلن عن 3 وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفاد مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توافر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من ” الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق ” .

وأوضح المركز، أن التقديم متاح، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب الموظفين: الدرجة الجامعية في الطب.

– منسق البرنامج: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص التمريض، ويفضل درجة الدكتوراه.

– أخصائي علم الأمراض: الدرجة الجامعية في التخصص ذي الصلة.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا.