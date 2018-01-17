الريال اليمني يصعد أمام الدولار الأمريكي بعد دعم المملكة

فهمي محمد(صدى):

نجح الريال اليمني في استعادة نشاطه بالصعود أمام الدولار الأمريكي بنحو 15% ، بعدما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – توجيهاته بإيداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لتعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية بها ، ودعم سعر صرف الريال في الوقت نفسه .

وبارتفاع الريال اليمني يسجل الدولار 453 ريالًا ، بعدما وصل سابقًا إلى 520 ريال في السوق السوداء ، وهو ما دفع الحكومية اليمنية لتأكيد اهتمام المملكة السعودية برفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي نتجت عن جرائم الحوثيين الإرهابية .