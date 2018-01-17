” سراكو ” تعلن وظائف إدارية شاغرة في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سراكو للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب: درجة البكالوريوس في التجارة.

– مسؤول العلاقات الحكومية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2018م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من (هنـــــــــــــا)