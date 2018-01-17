جمعية الإسكان الأهلية تعلن وظائف شاغرة في القصيم
أعلنت جمعية الإسكان الأهلية التنموية بالقصيم عن توافر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “ باحث اجتماعي – سكرتير مدير ” ، وذلك للعمل بمقر الجمعية في منطقة القصيم بمدينة بريدة.
وبينت الجمعية، أن شروط الوظائف هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم من سكان منطقة القصيم.
– التقديم لمن هم في نفس التخصص.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .
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