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جمعية الإسكان الأهلية تعلن وظائف شاغرة في القصيم

جمعية الإسكان الأهلية تعلن وظائف شاغرة في القصيم
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية الإسكان الأهلية التنموية بالقصيم عن توافر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “ باحث اجتماعي – سكرتير مدير ” ، وذلك للعمل بمقر الجمعية في منطقة القصيم بمدينة بريدة.

وبينت الجمعية، أن شروط الوظائف هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم من سكان منطقة القصيم.
– التقديم لمن هم في نفس التخصص.
– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .


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