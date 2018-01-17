جمعية الإسكان الأهلية تعلن وظائف شاغرة في القصيم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية الإسكان الأهلية التنموية بالقصيم عن توافر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “ باحث اجتماعي – سكرتير مدير ” ، وذلك للعمل بمقر الجمعية في منطقة القصيم بمدينة بريدة.

وبينت الجمعية، أن شروط الوظائف هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم من سكان منطقة القصيم.

– التقديم لمن هم في نفس التخصص.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .