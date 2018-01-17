5 وظائف أكاديمية شاغرة في كلية الجبيل الصناعية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بالجبيل، 5 وظائف أكاديمية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في “ كلية الجبيل الصناعية ” .

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: أستاذ مساعد في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية، وأستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية.

وقالت الهيئة، إن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــــا، وذلك بدءً من تاريخ اليوم الموافق 17 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2018م.