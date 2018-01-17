مشاركة 67 جوادا في تصفيات عز الخيل برعاية أمير القصيم

سالم المطيري(صدى):

برعاية من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم، يتنافس 67 جواداً في سباقات التصفية التمهيدية لدورة بطولة عز الخيل الـ23 ، غدا على مضمار الميدان بمدينة بريدة.

ونوه أمين عام مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم سلمان بن إبراهيم الضباح ، بالدعم المتواصل الذي تلقاه رياضة الفروسية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – مما كان له بالغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصيلة بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا.

وأعرب الضباح، عن اعتزازه برعاية سمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية ، التي تأتي ضمن حرصه على إبراز هذه الرياضة الأصيلة، مؤكداً أن تشريفه ورعايته تعد دعماً وتشجيعاً للمنتمين والمهتمين برياضة الفروسية، متمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالصورة المشرفة.