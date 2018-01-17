حساب المواطن: تحقق من مبلغ الاستحقاق عبر الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة

عادل الحربي(صدى):

نشر برنامج حساب المواطن، مقطع فيديو جديد لكافة المواطنين من أجل شرح كيفية استخدام حاسبة الدعم التقديرية التابعة للبرنامج من أجل معرفة قيمة الدعم المخصص لكافة الأشخاص المشتركين في البرنامج.

وقال برنامج حساب المواطن على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لك من حساب المواطن، عبر استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط من هنا .