الرضاعة الطبيعية تمنع الإصابة بمرض السكري

متابعات(صدى):

أوضحت دراسة قام بها مركز ” كايزر بيرماننت ” في ولاية كاليفورنيا أنّ الرِّضاعة الطبيعية لمدَّة 6 أشهر أو أكثر، تقلّل من احتمالية إصابة الأمهات بمرض السكري النوع الثاني بنسبة تصل إلى النصف، خلال سنوات الإنجاب في دراسة تعدّ الأطول من نوعها.

وتمّ خلال عمل أبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، أخذ بيانات من نساء مشتركات في دراسات الصحة القلبية قبل 30 عاماً وقد تم مراقبة نمط معيشتهن وصحتهن خلال ذلك الوقت.

ووجد القائمون على الدراسة أنّ النساء اللّواتي يرضعن أطفالهنّ على الأقل 6 أشهر، قلّ خطر إصابتهن بالسكري من النوع الثاني بنسبة 47%، خلال الثلاثة عقود مقارنة بالنساء اللواتي لم يرضعن أطفالهن.

وأما النساء اللواتي كنّ يرضعن أطفالهن أقلّ من 6 أشهر، انخفض خطر إصابتهن إلى نسبة 25%.

ويرى العلماء أنّ الرضاعة تعزّز الهرمونات التي تتحكم بمستويات الأنسولين في الدم، وتخفض نسبة السكر فيه، كما أنّها تساعد على خسارة الوزن الذي تم اكتسابه أثناء الحمل، بالتالي من الطبيعي انخفاض نسب احتمالية إصابتهن بالسكري.