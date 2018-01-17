بالصور.. نجاح استخراج عملة معدنية من حنجرة طفل بـ ” بلجرشي “

عادل الحربي(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي، اليوم الأربعاء، من استخراج قطعة معدنية لطفل بعمر أربعة أعوام من أعلى المريء، باستخدام المنظار.

وقال المواطن حبيب محمد بن غريس، إن ابنه ” جواد ” كان يشكو من ضيق بالتنفس، وعند مراجعتهم لطوارئ المستشفى تم تحويلهم لعمل الآشعة ليكتشف الأطباء وجود جسم غريب علِق في أعلى المريء، ومن ثم قرر الأطباء بعد ذلك استخراج الجسم في غرفة العمليات، وتبين أنه عبارة عن عملة نقدية معدنية.

وأضاف” بن غريس ” ، ” نجح الفريق الطبي في استخراج قطعة معدنية نقدية فئة النصف ريال من أعلى المريء، فيما لايزال ابني منوم تحت الملاحظه بالمستشفى برقم الملف 318211 ” ، مقدمًا شكره وتقديره للفريق الطبي.