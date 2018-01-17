بالصور.. الأميرة ريما بنت بندر في زيارة لمهرجان ربيع أشيقر‎

نايف السالم(صدى):

حرصت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير ورئيس اتحاد الرياضة المجتمعية، اليوم الأربعاء، على زيارة القرية التراثية ومهرجان ربيع أشيقر.

وتفاعل الجميع معها، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع رئيس اتحاد الرياضة المجتمعية، التي تم تكريمها وظهر عليها علامات السعادة بالفعاليات السياحية والتراثية.

وانطلقت فعاليات مهرجان ربيع أشيقر المفتوح 1439هـ، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإدارة العامة للنشاطات الشبابية بالتعاون مع نادي أشيقر، يوم 12 من شهر يناير الجاري، ولمدة ثمانية أيام.