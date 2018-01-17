وظائف شاغرة للجنسين في ” طيران أديل “

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء ، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في جدة .

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مساعد تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير التدقيق وتقارير الإيرادات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، والمالية).

ولفتت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف ، بدءًا من اليوم 17 يناير 2018م ، وحتى 17 فبراير 2018م ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل الوظائف يرجى الدخول ( هنا ) .