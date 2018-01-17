” العمل ” تبدأ إيداع المعاشات الضمنية وبدل الغلاء غدًا

علي القحطاني(صدى):

أعلن خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية ، عن بدء إيداع المعاشات الضمنية وبدل غلاء المعيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لربيع الثاني ، غدًا الخميس ، تماشيًا مع الأوامر الملكية الصادرة في هذا الشأن .

وعلق ” أبا الخيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” غدا.. إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة لـ900 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الثاني.. ” .