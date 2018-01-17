بالفيديو.. شهاب يضيء أمريكا ويتسبب بهزة قوتها درجتان

واشنطن(صدى):

أفادت وكالات جيولوجية، اليوم الأربعاء، أن شهابًا ساطعًا مرق في سماء الغرب الأوسط الأمريكي وكندا، أمس الثلاثاء، وتسبب في انفجار كبير هز المنازل وأفزع متابعي الظاهرة الفلكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الشهاب شوهد في سماء مناطق بولايتي أوهايو وميتشيجان الأمريكتين ومدينة أونتاريو الكندية حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، وتسبب في هزة قوتها درجتان على بعد نحو سبعة كيلومترات شرقي مدينة سانت كلير شورز بشرق ولاية ميشيجان.

من جانبها أكدت الهيئة الوطنية للطقس أن الظاهرة لا علاقة لها بالأرصاد الجوية لكنها شهاب على الأرجح.