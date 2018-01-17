مايكروسوفت تتصدر قائمة أفضل 100 شركة تقنية في العالم

واشنطن(صدى):

نشرت مؤسسة ” تومسون رويترز ” ، اليوم قائمة أفضل مئة شركة عالمية في مجال التكنولوجيا، وجاءت شركة مايكروسوفت في المركز الأول تلتها شركة انتل لصناعة الشرائح وسيسكو سيستمز لصناعة معدات شبكات الكمبيوتر.

وتشمل القائمة، التي تهدف إلى تحديد أكثر الشركات نجاحا من الناحية المالية والمؤسسية، شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة مثل أبل وألفابت وانترناشيونال بيزنس ماشينز وتكساس انسترومنتس التي جاءت جميعها في المراكز العشرة الأولى.

واستندت النتائج أسلوب حساب يشمل 28 عاملا لقياس الأداء على ثمانية مؤشرات هي الأداء المالي، والإدارة وثقة المستثمر، والمخاطر والمرونة، والالتزام القانوني، والإبداع، والمسؤولية الاجتماعية، والأثر البيئي، والسمعة.

وأظهرت القائمة أن 45 % من أهم 100 شركة في مجال التكنولوجيا مقرها في الولايات المتحدة. بينما احتلت اليابان وتايوان المركز الثاني بعدد شركات بلغ 13 في كل منهما ثم الهند وبها خمس شركات من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.