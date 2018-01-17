المبعوث الدولي لليبيا: التحقيق مستمر في قضية سفينة الأسلحة

طرابلس(صدى):

أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة ، إن الدولة تعمل على التحقيق في قضية السفينة التي كانت محملة بالأسلحة ومتجهة إلى ليبيا وتمت مصادرتها في اليونان ، مضيفًا ” نسعى إلى أن يكون الفاعلون الأساسيون غير مهمشين في الحوار السياسي ” .

وأشار ” سلامة ” إلى أن الانتقال السياسي لا يمكن أن يتحقق بدون دستور ، موضحًا أنه لا يمكن أن تحقيق ليبيا تقدمًا دون توحيد للمؤسسات .

ولفت المبعوث الدولي إلى عدم إمكانية إجراء انتخابات قبل الاتفاق على مسار واضح يجمع كافة الأطراف ، خاصةً في ظل وجود أزمة إنسانية متفاقمة إلى جانب الأزمة السياسية في ليبيا .

ودعا المعوث الدولي غسان سلامة ، المؤسسات الإقليمية والدولية إلى المساهمة في حل مشكلة المهاجرين العابرين إلى ليبيا .