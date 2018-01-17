تطبيق ” كلنا أمن ” يحذر من البلاغات الكاذبة

عادل الحربي(صدى):

حذرت إدارة تطبيق كلنا أمن، اليوم الأربعاء، من تقديم البلاغات الكاذبة، مؤكدة أن من يقوم بعفل ذلك سيخضع للمُسائلة القانونية، وربما العقوبة بالغرامة المالية والسجن.

وكان الأمن العام قد أعلن في السادس والعشرين من فبراير العام الماضي، إطلاق تطبيق ” كلنا أمن ” على الهواتف المحمولة، بدعمٍ وتوجيهٍ مباشرٍ من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وأُطلق التطبيق بهدف توفير كل السُبل التي تمكّن المواطنين والمقيمين من تعزيز دورهم الفاعل في الإسهام والمشاركة في المنظومة الأمنية، وجعلهم جزءاً من منظومة أمنية تقنية تفاعلية، تبدأ بهم وتنتهي إليهم.

يتيح التطبيق استخدام موقع ” GPS ” الحالي للجوال وإرساله مع البلاغ، كما يمكن المستخدم من أن يرفق مع البلاغ صوراً مباشرة أو فيديو من الكاميرا أو من معرض الصور في الجوّال أو مقطع صوتي، إضافة إلى تحديد موقع أقرب قسم شرطة أو مرور بالاعتماد على موقعه الجغرافي الحالي؛ ليتم إرشاده إليه عبر الخريطة التفاعلية.