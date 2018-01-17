صرف نحو 15 مليون ريال مكافآت لطلاب وطالبات مدارس تعليم تبوك

محمود البلوي(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، اليوم الأربعاء، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس تعليم تبوك، مبلغ قيمته 14966431 ريالاً للفصل الدراسي الأول.

ونوه مدير تعليم تبوك، بدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين – حفظهما الله- للتعليم.

وعبر عن شكره لوزير التعليم ولنائبه، ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية، مثمنًا جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية .

من جهته أوضح مدير إدارة الشؤون المالية بتعليم تبوك، عبدالله بن ظاهر البلوي، أنه تم اليوم الأربعاء، إيداع جميع مكافآت الطلاب والطالبات في حسابات أولياء أمورهم.