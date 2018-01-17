إنفوجرافيك.. مكافحة الفكر المتطرف: هذه الدول نجحت في إحباط العمليات الإرهابية

نايف السالم(صدى):

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف-اعتدال-، أن بعض الدول، حققت نجاحًا أمنيًا في إحباط العمليات الإرهابية قبل حدوثها.

وأرجع المركز هذه النجاحات، إلى اليقظة الأمنية التي اتصفت بها تلك الدول في إحباط عمليات إرهابية كانت تستهدف الآلاف من الأبرياء.

وأشار المركز، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى هذه البلدانمن خلال إنفو جرافيك ” المملكة، فرنسا، مصر، روسيا، الأردن، أمريكا الجنوبية، بريطانيا، إستراليا، ألمانيا، باكستان، تونس، تركيا ” .