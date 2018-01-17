أمير القصيم: لا نقبل بوجود المباني المهملة المشوهه للمنظر العام

سالم المطيري(صدى):

رأس أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, اجتماعًا موسعًا، بقاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان إمارة المنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة، عبدالعزيز الحميدان, وأمينها المهندس محمد المجلي , ووكيلها المساعد للشؤون التنموية، الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومحافظي محافظات عنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع، ورؤساء بلدياتها، ورؤساء المجالس البلدية بها؛ لمناقشة عددًا من الموضوعات التي تهم العمل البلدي .

وناقش خلال الاجتماع تعثر استكمال المشاريع السكنية والتجارية ومباني الأوقاف والجهات الخيرية، والتي تسبب تشوهات عمرانية في جميع أنحاء المنطقة ومحافظاتها.

وأكد أمير منطقة القصيم , أنه لا يمكن قبول وجود مباني مهملة مشوهه للمنظر العام وسيكون هناك إجراءات نظامية سيتم إتخاذها لمعالجة وجود مثل هذه المناظر في المباني.

وأشار إلى أن هناك سلبيات أمنية وتشويه عمراني لكثير من البنايات والأبراج المهملة وعلى المجالس البلدية دور كبير في حلها ومعالجتها.

ووجه بتشكيل لجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية أمينها ووكيلها المساعد؛ لدراسة نظامية وجود وبقاء مثل هذه المباني لفترة طويلة بلا استكمال وإمكانية تطبيق الإجراءات النظامية حيال تلك المناظر.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لكل ما من شأنه السلامة والحفاظ على أبناء وزوار هذه المنطقة في الحدائق والمنتزهات ورفع مستوى الصيانة في جميع المنتزهات والحرص على مراجعة متطلبات السلامة في كل ما تحتويه تلك الأماكن والمواقع من جلسات وأجهزة رياضية وترفيهية.