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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

حادث مروري يتسبب في وفاة الرقيب محمد الواهبي

حادث مروري يتسبب في وفاة الرقيب محمد الواهبي
خالد الضبيبي(صدى):

تعرض الرقيب محمد ناصر البلدم الواهبي ، أحد منسوبي قوة درع الجزيرة في حفر الباطن ، لحادث مروري أسفر عن وفاته .

ويتقبل العزاء في الفقيد في بيشة بحي الحرف ، وخالص التعازي لزوجته وأبنائه وبناته ، سائلين المولى أن يرزقه الفردوس الأعلى .

وكان الفقيد شقيق سعيد الواهبي من منسوبي الاتصالات السعودية وعضو الجمعية السعوديه للإعلام والاتصال ، وحمود وعلي وفلاح وسابر وعبدالله .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفر له وأحسن الله عزاكم واعظم الله اجركم

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

غفر الله له ورحمه رحمة واسعةوأسكنه فسيح جناته
اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان
وبارك فيمن بعده

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمه الله وغفر له…
واسأل الله العلي العظيم ان يصبر من بعده وان يلهمهم الصبر والسلوان…
رحمك الله ابا ناصر….

[ عدد التعليقات: 41389 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه حسن العزاء .. آمين ,,

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