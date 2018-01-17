حادث مروري يتسبب في وفاة الرقيب محمد الواهبي

خالد الضبيبي(صدى):

تعرض الرقيب محمد ناصر البلدم الواهبي ، أحد منسوبي قوة درع الجزيرة في حفر الباطن ، لحادث مروري أسفر عن وفاته .

ويتقبل العزاء في الفقيد في بيشة بحي الحرف ، وخالص التعازي لزوجته وأبنائه وبناته ، سائلين المولى أن يرزقه الفردوس الأعلى .

وكان الفقيد شقيق سعيد الواهبي من منسوبي الاتصالات السعودية وعضو الجمعية السعوديه للإعلام والاتصال ، وحمود وعلي وفلاح وسابر وعبدالله .