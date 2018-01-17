حادث مروري يتسبب في وفاة الرقيب محمد الواهبي
تعرض الرقيب محمد ناصر البلدم الواهبي ، أحد منسوبي قوة درع الجزيرة في حفر الباطن ، لحادث مروري أسفر عن وفاته .
ويتقبل العزاء في الفقيد في بيشة بحي الحرف ، وخالص التعازي لزوجته وأبنائه وبناته ، سائلين المولى أن يرزقه الفردوس الأعلى .
وكان الفقيد شقيق سعيد الواهبي من منسوبي الاتصالات السعودية وعضو الجمعية السعوديه للإعلام والاتصال ، وحمود وعلي وفلاح وسابر وعبدالله .
سعد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له وأحسن الله عزاكم واعظم الله اجركم
تميم[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
غفر الله له ورحمه رحمة واسعةوأسكنه فسيح جناته
اللهم ألهم ذويه الصبر والسلوان
وبارك فيمن بعده
علي ناصر حزام الشهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمه الله وغفر له…
واسأل الله العلي العظيم ان يصبر من بعده وان يلهمهم الصبر والسلوان…
رحمك الله ابا ناصر….
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41389 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه حسن العزاء .. آمين ,,