انطﻻق ” مرسيدس G-Class 2019 ” الجديدة كليا بمعرض أمريكا الشمالية

واشنطن(صدى):

كشفت مرسيدس عن G-Class الجديدة كلياً في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات، وبالتأكيد اعادة تصميم سيارة أسطورة ليس مهمة سهلة ولكن مرسيدس حافظت في الطراز الجديد على روح السيارة التقليدية مع شبكة تهوية مألوفة مع مصابيح أمامية دائرية الشكل وتصميم مطور لغطاء المحرك وصادم أمامي جديد أكثر دائرية للمساعدة في تحسين الأيروديناميكية.

وتحتفظ السيارة بالجسم المربع الشكل وارتفاعها المعروف مع اضافة خطوط كتطعيمات كما في الموديل السابق وحامل للاطار الاحتياطي, ورغم التصميم المألوف فالموديل أطول من السابق بواقع 53 مم وأعرض بمعدل 121 مم.

وتستمر التغييرات في تصميم السيارة للمقصورة لتشمل عجلة قيادة جديدة وتطعيمات معدنية وخشبية ومن ألياف الكربون, كما تحمل السيارة عدادات تناظرية وشاشة رقمية 12.3 بوصة للنظام الترفيهي بجانب مقاعد بخاصية التسخين ونظام صوتي من 7 سماعات وأماكن تخزين عديدة بالمقصورة . كما تشمل الخيارات نظام صوتي برومستر من 16 سماعة وفرش جلدي ديزاينو وباقة مقاعد Active Multicontour تشمل مقاعد أمامية بخاصية التسخين والتبريد والتدليك.

كما توجد باقة Exclusive Interior Plus وتشمل فرش جلدي نابا للأبواب ولوحة القيادة والكونسول الوسطي. كما تعتبر السيارة موديل 2019 أكثر راحة من السابق مع تغييرات لتقليل الضوضاء والاهتزازات مع زيادة المساحة للركاب للأقدام والمرفق والأكتاف بسبب زيادة أبعاد السيارة وزيادة مساحة الأقدام في المقعد الخلفي 150 مم.

وتأتي السيارة بمحرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 416 حصان وعزم دوران 609 نيوتن متر مع ناقل حركة اوتوماتيك من 9 سرعات ونظام دفع رباعي. ورغم تركيزها على جوانب الراحة والفخامة ولكنها تظل قادرة على العمل على الطرق الوعرة وتتفوق على الطراز السبق مع 3 أقفال تفاضلية وتعليق أمامي مستقل ومحور خلفي يزيد من قدرة السيارة على الطرق الوعرة.

وستبدأ مبيعات السيارة في الولايات المتحدة في نهاية 2018 دون الاعلان عن أسعارها هناك بعد، ولكنها تتوفر في ألمانيا بسعر يبدأ من 130.532 دولار.