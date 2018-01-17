بالصور.. تشييع جثامين ضحايا حادث طريق ” هروب – صبيا ” في أبو السلع

تركي السالم(صدى):

شيع أهلالي قرية أبوالسلع بمحافظة صبيا، شمال جازان، بعد عصر اليوم، جثامين الأسرة التي راحت ضحية حادث تصادم مع ” قلاب ” على الطريق الرابط بين محافظتي هروب وصبيا.

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت أنه تبين من التقرير الأولي لإدارة المرور، أن الحادث نتج عن تفادي قائد الشاحنة لأخاديد، وتلف في الطبقة الإسفلتية، على المسار المتجه من مركز هروب إلى مركز الكدمي، ما أدى إلى انحرافه نحو المسار المعاكس أثناء سير المركبة الأخرى في مسارها الصحيح، حيث كان قائد المركبة يحاول تفادي الشاحنة التي عادت إلى مسارها بشكل جزئي، بينما مقطورة الشاحنة ما زالت في المسار المعاكس، والذي أدى إلى الاصطدام ووفاة مرافقي السيارة، وإصابة قائدي المركبتين.

يذكر أنه توفي سبعة في الحادث المأساوي الذي شهده مركز الكدمي بمحافظة صبيا ظهر أمس، فيما خرجت مطالبات في حينه بمعاقبة المتسبب ومراقبة حركة سير القلابات كونها تسير بشكل كثيف على ذلك الطريق والطريق الموازي له.

