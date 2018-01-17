بعد مناشدتها له.. أمير الباحة يتفاعل مع مغردة ويوجه برعاية والدتها

إبراهيم الزهراني(صدى):

تفاعل أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود، مع تغريدة لفتاة تطالب بنقل والدتها من مستشفى الباحة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث وجه بتوفير الرعاية الكاملة للمريضة، ومتابعة حالتها والتنسيق في نقلها.

ولاقى التجاوب السريع من أمير الباحة، أصداءً واسعة ورضى الكثير من رواد التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أو المطلعين على الحالة والذين ذكروا أن أمير منطقة الباحة كسر بذلك البروتوكولات التي قد تكون مملة وكثيرة التعقيدات وطويلة في إجراءاتها ومدتها الزمنية للحصول على تجاوب مسئول أو أمر علاج، لاسيما في الحالات الطارئة، وأكد بذلك أنه قريبًا من المواطنين ومطلع على المناشدات في جميع وسائل التواصل وأن تغريدة تكفي لحدوث تجاوب من أمير المنطقة.

وكانت المغردة ذكرت عبر حسابها بتويتر أن والدتها دخلت المستشفى اليوم لإزالة حصوات في المرارة وصُدموا بإدخالها العناية المركزة لحدوث نزيف في القلب، مضيفةً ” نحتاج نقل لأمي من الباحة لمستشفى التخصصي بالرياض وأتمنى صوتي يوصل لأمير الباحة ” .