بالصور.. أضرار الهجوم على قاعدة معيتيقة بليبيا

طرابلس(صدى):

أفاد مصدر طبي تابع لوزارة الصحة، بحكومة الوفاق، أن من بين القتلى والجرحى البالغ عددهم 20 قتيلا و63 جريحا جراء الاقتتال الذي دار حول قاعدة معيتيقة، عدد كبير من المدنيين القاطنين بالقرب من القاعدة.

وأضاف المصدر، ” أن هناك 6 مواطنين بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين 18 مصابا ” ، مشيرًا إلى أن أغلب المصابين خرجوا من المراكز الصحية بعد تلقي العلاج، لكن بيان حكومة الوفاق التي غطت الأحداث من الجانب العسكري والسياسي لم يتحدث عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة ومنازل المواطنين جراء الاقتتال الذي استخدمت فيه أسلحة ثقيلة كالدبابات التي كانت تجوب مناطق تاجوراء وسوق الجمعة المحاذيتين للقاعدة.