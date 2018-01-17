هيئة السوق المالية تعلن وظائف شاغرة وتطرح شروطها

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت هيئة السوق المالية مجموعة وظائف إدارية شاغرة للجنسين ، وذلك وفقًا للوظائف والشروط التالية :

1- أخصائي ثالث- إدارة التميز المؤسسي/ وحدة جودة الإجراءات:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة الأعمال، الإدارة، التطوير التنظيمي)، أو ما يعادلها.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو الحصول على درجة الماجستير بحد أدنى في مجال التطوير التنظيمي أو ما يعادلها.

2- مستشار تنفيذي ثان- إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس وتفضل درجة الماجستير في التخصصات التالية: (مالية، إدارة أعمال)، أو ما يعادلها.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة (14) سنة لدرجة البكالوريوس أو (11) سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تمويل الشركات، إدارة الاستثمار، المصرفية الاستثمارية والتجارية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الهيئة الشروط العامة للوظائف وهي :

. التفرغ التام.

. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

. اجتياز المقابلات الشخصية.

ولفتت الهيئة إلى أن الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط جب أن يدخلوا على الرابط التوظيفي عبر الموقع الإلكتروني ( هنا ) ، علمًا عن آخر موعد للتقديم هو 31 يناير الجاري .