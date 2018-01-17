تعرف على فترات سحب الأدوية البيطرية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، عن فترات سحب ” تحريم ” الأدوية البيطرية من خلال ” انفوجراف ” نشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

أولا: الفترة الزمنية من بعد إعطاء العلاج للحيوان وحتي خروج الدواء من جسمه، أو وصول الدواء إلي النسبة المسموح بها.

ثانيا: تضمن وصول تركيز الدواء إلي الحد الأمن الذي لا يؤثر علي صحة الإنسان.

ثالثا: تختلف الفترة من دواء لأخر، إذ إن لكل دواء بيطري فترة سحب خاصة به.

رابعًا: علي المربي عدم بيع أو ذبح حيواناته أو طيوره قبل مرور هذه الفترة.

خامسًا: عدم استخدام الحليب وبيض الطيور قبل انتهاء هذه الفترة.