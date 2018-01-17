جامعات لدراسة الطب تعد الأغلى حول العالم

نيويورك(صدى):

تحظى بعض الجامعات التي تدرس الطب حول العالم بأحدث التجهيزات الكاملة لضمان حصول الطلاب على كافة التدريبات اللازمة لمواكبة التطورات التي تحدث في مجال الطب باستمرار .

إلا أن هذه الجامعات تتسم بمصروفات دراسية مكلفة للغاية ، لا يتمكن معظم الطلاب المتفوقين من تحملها ، حيث كشفت أحد التقارير عن أغلى 10 جامعات لدراسة الطب حول العالم ، والتي تملك منح دراسية لمساعدة المتفوقين على الالتحاق بها وهي :

1- جامعة أوريجون

تعد هذه الجامعة جديدة في علوم الطب ، وعلى الرغم من ذلك توفر للطلبة أحدث التكنولوجيات لمساعدتهم على تلقي أفضل تعليم ، وتبلغ رسومها الدراسية نحو 42.042 ألف دولار .

2- جامعة جونز هوبكينز

صنفت جامعة جونز هوبكينز باعتبارها ثالث أفضل جامعة لدراسة الطب في الولايات المتحدة ، حيث توفر للطلبة العديد من الأدوات والإمكانيات التي تساعدهم على الممارسة الطبية وإجراء البحوث ، بالإضافة إلى أنها تضم أساتذة على درجة كبيرة من الكفاءة ، وتبلغ رسومها الدراسية 50.160 ألف دولار .

3- جامعة بوسطنواحدة من أقدم وأفضل الجامعات في الولايات المتحدة ، إذ أنها تشتهر بحرم جامعي كبير، وتبلغ رسومها الدراسية نحو 52 ألف دولار .

4- كلية طب جامعة نيويورك تعد جامعة خاصة يلتحق بها نحو 132 طالب سنويًا من أجل دراسة الطب ، وتعتبر إحدى أقدم كليات جامعة نيويورك حيث تأسست عام 1841، لتبلغ رسومها الدراسية نحو 52.814 ألف دولار .

5- كلية الطب بجامعة واشنطن

هي أول كلية طب عامة في واشنطن، تأسست عام 1646، وتشتهر بتخريج مجموعة من أفضل الطلاب في مجال الطب، تبلغ رسومها الدراسية نحو 54.050 ألف دولار.

6- كيس ويسترن

على الرغم من كونها جامعة صغيرة في كليفلاند ، إلا أنها تضم مختبرات وأساتذة على مستوى عالي من الكفاءة ، وهو ما يساعد الطلاب على فهم العلوم الطبية ، تبلغ رسومها الدراسية نحو 57.050 ألف دولار .

7- كلية جيزل

تعد كلية جيزل من أكثر كليات جامعة دارتموث في الولايات المتحدة نجاحًا، فقد وفرت تدريبًا لعدد كبير من الطلبة على مدار عقود، وهي أغلى جامعة لدراسة الطب في العالم إذ تتجاوز رسومها الدراسية 61 ألف دولار.

8- جامعة تافتس

جامعة خاصة تقع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، مجهزة تجهيزًا كاملًا بالمختبرات، كما أن لديها أساتذة من ذوي الخبرة، وتبلغ رسومها الدراسية 61.436 ألف دولار.

9- كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا

تشتهر هذه الكلية بتخريج أكثر الجراحين مهارة في العالم، كما يتلقى الطلاب التدريب المناسب، وتبلغ الرسوم الدراسية بها نحو 61 ألف دولار.

10- كلية فينبرج

تعتبر أشهر كليات الطب في مدينة شيكاغو، وتقدم الكلية جميع أنواع برامج الدكتوراة بما في ذلك ” علم النفس السريري ” و ” علوم الحياة ” و ” العلوم العصبية ” ، كما تبلغ رسومها الدراسية 54.528 ألف دولار، وتزيد الرسوم الدراسية للطلاب من خارج الولاية وتبلغ نحو 72.150 ألف دولار.