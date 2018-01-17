فيديو جديد يظهر قاتل ومغتصب الطفلة الباكستانية زينب

إسلام آباد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو هو الرابع في سلسلة التسريبات المرتبطة بقاتل ومغتصب الطفلة الباكستانية زينب ذات السنوات السبع.

وأظهر الفيديو، قاتل الطفلة زينب وهو يصطحبها إلى حيث نفذ جريمته يوم 4 يناير، حيث اغتصبها وقتلها خنقًا، وألقى بجثتها في مقلب قمامة.

كما أظهر الفيديو ملامح القاتل بوضوح وهو يمسك بيد الطفلة التي بدا عليها أنها تعرفه حيث كانت مستسلمة له بشكل كامل.