بريطانيا تدعم جهود المملكة لوقف تدفق الأسلحة لليمن

فهمي محمد(صدى):

أكّدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردانت، تفهم بلادها قلق المملكة العربية السعودية المشروع من الأوضاع في اليمن، مشيرةً إلى أن بلادها ستستمر في دعم جهود المملكة لوقف تدفق الأسلحة غير القانوني إلى اليمن من خلال دعم آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت موردان في بيان رسمي صدر اليوم، الانتباه إلى تعاون المملكة المتحدة مع خطط المملكة العربية السعودية الرامية لتطوير العمل الإنساني في اليمن، مؤكدة ضرورة التزام جميع الأطراف باستمرار دخول المساعدات الإنسانية والبضائع للمحتاجين.

كما جددت الوزيرة البريطانية إدانتها الشديدة لاستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية من اليمن تجاه المملكة العربية السعودية.