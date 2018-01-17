مطاعم جدة ترفض التوجيهات وتحضر فرقا غنائية لمرتاديها

نايف السالم(صدى):

امتنع عدد من المطاعم في جدة عن الالتزام بتوجيهات صادرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، والتي تقضي بعدم السماح بإحضار فرق غنائية لمرتادي المطاعم.

يذكر أن محافظ جدة عرض على أمير المنطقة طلبًا لعدد من المطاعم بإحضار فرق غنائية بالأورج والعود والآلات الموسيقية إلى مطاعمهم ، إلا أن الرد جاء بمنع أي شئ من هذا القبيل.