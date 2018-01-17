مطاعم جدة ترفض التوجيهات وتحضر فرقا غنائية لمرتاديها
امتنع عدد من المطاعم في جدة عن الالتزام بتوجيهات صادرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، والتي تقضي بعدم السماح بإحضار فرق غنائية لمرتادي المطاعم.
يذكر أن محافظ جدة عرض على أمير المنطقة طلبًا لعدد من المطاعم بإحضار فرق غنائية بالأورج والعود والآلات الموسيقية إلى مطاعمهم ، إلا أن الرد جاء بمنع أي شئ من هذا القبيل.
رااايق[ عدد التعليقات: 3406 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي ما يمتنع ** يُغلق المطعم نهائياً * مع غرامة كبيرة جداً **
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لكي يرتدع أصحاب المطاعم الأخرى ولا يعمول الشئ نفسه ****
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي سابقه خطيره.. فش معقول ما يسمعوا كلام الأمير….
ولاكن عندي حل وسط يرضي الطرفين…
تستبدل الفرق الموسيقيه والتي هي دخيله على البلد ..بما هو اصيل..
لذا اقترح اسستبدالها بالربابه والقصيد…..؟
ومن عندي البناخي شليويح وجماعته ما يقصرو…؟
اش راي المتابعين الكرام…. فكره حلوه كتيررر
خالد[ عدد التعليقات: 772 ] نشر منذ 59 دقيقة
المحافظ اصلا ليش يرفع يقدر يقول ممنوع والذي لايعجبه يشرب من البحر
جده خربانه الله يستر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23366 ] نشر منذ 55 دقيقة
وش معهم خذلوا
ابو يزن[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 43 دقيقة
يبون الطوارئ يجلدونهم عشان يمشون مثل الحمير لان الحمار مايمشي الا بالضرب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 37 دقيقة
سألت الشيخ محماس …. فقال سماحته
فش اظن الخبر صحيح وإن كان كذلك فهو للعذر والسموحه من التقصير بمنعهم